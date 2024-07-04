وزير التعليم العالي يوقّع اتفاق شراكة بين الجامعات المصرية والفرنسية

يوقع الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور ومشاركة السفير الفرنسي في مصر، عقد شراكة بين الجامعات المصرية وعدد من الجامعات الفرنسية المرموقة ذات التصنيفات العالمية المتميزة.

ويعد حدث اليوم أولى القرارات والأحداث التي يشهدها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد تجديد الثقة به في الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويتضمن مؤتمر اليوم، كلمة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وسفير فرنسا في مصر، لتوقيع خطاب التفاهم بشأن التعاون الجامعي والعلمي الفرنسي المصري.