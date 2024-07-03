رئيس جامعة حلوان يهنئ وزير التعليم العالي لتجديد الثقة به

هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور محمد أيمن عاشور بمناسبة تجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي له بالاستمرار في تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مسيرة تطوير وتحديث منظومة التعليم العالي

وأعرب «قنديل» عن تمنياته بالتوفيق والسداد للوزير، في مواصلة مسيرة تطوير وتحديث منظومة التعليم العالي.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت قيادة الدكتور عاشور، مشيرًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم الدعم الشامل للنهوض بهذا القطاع والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي، سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر

وأكد «قنديل» أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، قد حظي باهتمام ودعم كبيرين من القيادة السياسية خلال العقد الماضي، مما أدى إلى تطور كمي ونوعي غير مسبوق.

كما شدد على أن جامعة حلوان، تسعى جاهدة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي، ودعم كافة مجالات البحث العلمي.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد أيمن عاشور، الوزير الحالي للتعليم العالي، قد شغل سابقًا منصب نائب وزير التعليم العالي، كما تولى منصب المدير التنفيذي للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، وهو أستاذ العمارة والتخطيط العمراني والإسكان بكلية الهندسة في جامعة عين شمس.