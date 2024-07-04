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«التعليم العالي»: بدء تنسيق الجامعات للثانوية العامة خلال 5 أيام

كتب:

أحمد أبوضيف
07:50 ص | الخميس 04 يوليو 2024
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

كشفت مصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، انتهاء الاستعدادات كافة الخاصة بتنسيق الجامعات 2024 في مكتب التنسيق الرئيسي وفروعه بالمحافظات، موضحة أن مراحل التنسيق المختلفة لطلاب الثانوية العامة ستنطلق مباشرة بعد إعلان نتيجة الثانوية خلال 5 أيام كحد أقصى.

مراحل التنسيق لطلاب الثانوية العامة

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مدة كل مرحلة من مراحل التنسيق لطلاب الثانوية العامة 2024 وما يعادلها من شهادات تتراوح من 5 إلى 6 أيام، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعمول بها في هذا الشأن.

الحدود الدنيا للقبول

وأكدت أنّ جميع الطلاب الذين سيكونوا ناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2024، سيكون لهم مكانًا في التعليم الجامعي، وأنّ الحدود الدنيا للقبول هي التي ستحسم التحاق الطلاب بالكليات.

وتابعت أن الوزارة خلال الأيام المقبلة، ستصدر القرار الوزاري الكامل الخاص بقواعد تنسيق الجامعات 2024 لمختلف الشهادات ومن يلتحق بالكليات.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.