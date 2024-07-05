«بدل ما تشتري واحدة جديدة».. حيلة بسيطة لإصلاح المقشة المكسورة

«المقشة» أداة صغيرة الحجم خفيفة الوزن تعتمد عليها ربة المنزل في عملية التنظيف، لما لها من قدرة على إزالة الأتربة من السجاجيد والأرضيات بطريقة سهلة، لكن مع زيادة استخدامها عند التنظيف، قد تتعرض للكسر مما يتركها مهملة في ركنٍ ما من المطبخ حتى يتم شراء أخرى جديدة، لكن السطور التالية ستساعدك على إصلاحها بطريقة مبتكرة.

إصلاح المقشة باستخدام زجاجة بلاستيكية

عندما تتعرض نهاية عصا المقشة للكسر تظن ربة المنزل أن من المستحيل استخدامها مرةً أخرى لعدم إمكانية تثبيت العصا بالجزء الخاص بالتنظيف بواسطة المسامير فبحسب، إلا أن موقع «tips and tricks» قدم طريقة سهلة وفعالة في حل المشكلة لا تحتاج سوى زجاجة بلاستيكية و3 مسامير وتتم على النحو التالي:

1. قص الجزء العلوي من الزجاجة.

2. تثبيت غطاء الزجاجة بالجزء المخصص للتنظيف باستخدام مسمار.

3. تثبيت الجزء العلوي أو حلق الزجاجة أسفل نهاية عصا المقشة بواسطة مسمارين.

4. عند لف الغطاء المثبت بالعصا فوق الجزء العلوي المثبت بجسم المقشة تصبح صالحة مرة أخرى للاستخدام.

طريقة أخرى لإصلاح المقشة

من الأساليب الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها في إصلاح المقشة هي تثبيت غطاء زجاجة بلاستيكية في الطرف العلوي ومن ثم تثبيت العصا به بواسطة مسمار، وبرغم سهولة تلك الطريقة التي لا تحتاج إلى كثيرٍ من الخطوات، إلا أنها لا تضمن متانة كبيرة للمقشة، وإن كانت فعالة في كثير من الحالات خاصةً عندما يتلف المجرى المخصص لإدخال العصا.