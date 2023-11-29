8 طرق لإصلاح الهاتف بعد تعرضه للماء.. منها استخدام المكنسة الكهربائية

مشكلة كبيرة يتعرض لها بعض الأشخاص عند سقوط هواتفهم في الماء، إذ قد يؤدي ذلك إلى تلف الأجهزة، ويبحث البعض عن طرق لحل هذه المشكلة، ولتجنب حدوث أضرار كبيرة للجهاز، والحفاظ على الهواتف المحمولة لأطول فترة ممكنة، نستعرض كيفية التعامل مع الهواتف عقب سقوطها في الماء.

هناك العديد من الطرق التي يجب على الأشخاص اتباعها عند سقوط الهاتف في الماء، لتجنب حدوث أضرارا كبيرة والحفاظ عليه، خاصة أن عدم التدخل السريع والتصرف بشكل صحيح يؤدي إلى تلف الجهاز، ومنها ضرورة إيقاف تشغيل الهاتف على الفور فور سقوطه دون الضغط على أي أزرار، وذلك وفقا لما ذكره موقع «endsleigh».

سقوط الهاتف في الماء

تأتي ضمن الطرق التي يجب اتباعها عند تعرض الهاتف للماء، استخدام المكنسة الكهربائية لأنها تساعد على شفط الماء من الفتحات الصغيرة في الهاتف، مثل السماعات ومنفذ الشحن وكذلك يجب وضع الهاتف مغلق مع بعض أكياس هلام السيليكا وذلك لامتصاص الرطوبة.

لا تتوقف الطرق التي تساعد في الحفاظ على الهاتف بعد سقوطه في الماء عند هذا الحد، فمن الحيل التي يجب اتباعها عند سقوط الهاتف في الماء هي استخدم مناشف ورقية أو قطعة قماش ناعمة لمسح الهاتف برفق، ويجب إخراج بطاقة SIM من الجهاز على الفور، بالإضافة إلى فتح الهاتف وإزالة البطارية، ثم استخدام القطن أو المناديل لامتصاص الماء.

يجب على الشخص تجنب استخدام مجفف الشعر الساخن عند سقوط الهاتف في الماء وذلك لأن الحرارة يمكن أن تؤثر على الهاتف، وأيضا تجنب تعريضه لأشعة الشمس، ومن الضروري التوقف عن توصيل الهاتف بأي مصدر للطاقة قبل التأكد من تجفيفه بشكل كامل وكذلك يُفضل إزالة سماعة الرأس إذا كانت متصلة بالهاتف وعدم الضغط على الأزرار أو محاولة التشغيل.

هناك أنواعا من الهواتف المحمولة يؤدي سقوطها في الماء إلى تلفها تمامًا، في حال عدم سرعة الشخص في اتباع بعض الخطوات اللازمة لحمايتها من الضرر وفقا لما ذكره المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات وذلك لأن المياه التي دخلت إلى الهاتف تؤدي إلى حرق دوائره الكهربائية من الداخل ما يؤدي إلى تلف الجهاز.

وتوجد بعض العادات الخاطئة التي يفعلها البعض لحماية هواتفهم المحمولة عقب سقوطها في الماء، ومنها استخدام مجفف الشعر «سشوار» لتجفيف الهاتف من الماء، وأيضًا فك أجزاء الهاتف وتعريضها للشمس لأن هذه العادات الخاطئة قد تتسبب في تلف الجهاز.