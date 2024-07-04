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رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

كتب:

ولاء نعمه الله
12:06 م | الخميس 04 يوليو 2024
المستشار الدكتور حنفي جبالي

المستشار الدكتور حنفي جبالي

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1446 هـ.

وجاء في نص برقية التهنئة: «بمناسبة العام الهجري الجديد؛ يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أغتنم هذه المناسبة المباركة، لأتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات، راجياً العزيز القدير أن يجعله عام خير وبركة على مصرنا الحبيبة، وأن يعم السلام والأمان جميع أرجاء العالم العربي والإسلامي».

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.