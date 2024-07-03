مصادر: نائب وزير الصحة تتقدم باستقالتها من عضوية مجلس النواب

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلسته البرلمانية المرتقبة عقب إعلان التشكيل النهائي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي الاثنين المقبل، وسط توقعات بعرض المجلس للاستقالة التي تقدمت بها النائبة الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب من عضوية المجلس بعد تعيينها نائبا لوزير الصحة في الحكومة.

الجمع بين المناصب والوظائف

ووفقا للإجراءات البرلمانية وهو ما أكدته مصادر برلمانية لـ«الوطن»: أن النائبة "المعينة" بقرار جمهوري الدكتورة عبلة الألفي تقدمت باستقالتها من عضوية مجلس النواب إعمالا لقانوني مجلس النواب واللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، والذى ينص بعدم جواز الجمع بين المناصب والوظائف لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب.

نص القانون

وينص قانون مجلس النواب في المادة (45) ، أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وفي صعيد متصل هنأت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم الدكتورة عبلة الألفي عضو اللجنة على اختيار ضمن المجموعة الوزارية في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي.

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ"الوطن": أن الدكتورة عبلة الألفي تعد من الكوادر الطبية الهامة التي ستساهم في دعم ملف الصحة للمرأة المصرية خلال الفترة المقبلة ،لاسيما وإنه أحد المستهدفات فى الجمهورية الجديدة.