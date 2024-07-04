روسيا البيضاء تنضم لمنظمة شنجهاي للتعاون الدولي

أعلنت منظمة شنجهاي للتعاون، اليوم، انضمام دولة جديدة لها وهي دولة بيلاروسيا (روسيا البيضاء) حليفة روسيا الاتحادية، لتصبح العضو العاشر في المجموعة الإقليمية التي تقودها بكين وموسكو.

تعليق المنظمة

وذكر منظّمو قمة منظمة شنجهاي المنعقدة في كازاخستان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «أصبحت جمهورية بيلاروس عضواً كاملاً في منظمة شنغهاي للتعاون»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

فيما أشاد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج بمنظمة شنجهاي للتعاون باعتبارها قوة لتحقيق الاستقرار العالمي.

أعضاء المنظمة

ووسع بوتين وشي المنظمة التي أسستها عام 2001 روسيا والصين ودول آسيا الوسطى، لتشمل الهند وإيران وباكستان كثقل مواز للغرب، وتضم المنظمة دول الصين وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيسكتان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران، فيما تعد دول (مصر، قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جزر المالديف) شركاء حوار في المنظمة.