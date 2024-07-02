كلب بـ 6 أرجل.. روبوت جديد ينير طريق ضعاف البصر في الصين

قد يُصبح حلم الحياة المستقلة حقيقة بالنسبة لضعاف البصر في الصين، وذلك بفضل روبوت يعرف باسم «الكلب الدليل»، وهو أحدث التقنيات الذكية لمساعدة ضعاف البصر، إذ يُجري فريق بحثي بكلية الهندسة الميكانيكية في جامعة جياو تونج بشنجهاي اختبارات ميدانية على هذا الروبوت المبتكر، الذي يتميز بقدرته على مساعدة الأشخاص ضعاف البصر على التنقل بسهولة أكبر.

معلومات عن الروبوت الدليل لضعاف البصر

يتحرك الروبوت في محيطه مستعينًا بكاميرات وأجهزة استشعار، ما يمنحه القدرة على تجنب العوائق والسير في المسار الصحي، إلى جانب التعرف على إشارات المرور، على عكس الكلاب المُدربة، إذ يستطيع الروبوت التعرف على إشارات المرور الضوئية، ما يُعزز سلامة مستخدميه.

كما يتواصل الروبوت مع المستخدمين من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنه الاستماع والتحدث معهم، وتقديم الإرشادات والتوجيهات باستخدام تقنيات التعرف على الصوت وتحديد المسار، فيما يتميز الروبوت بستة أرجل، ما يمنحه ثباتًا وتوازنًا أفضل أثناء الحركة، حتى على الأسطح غير المستوية.

ويُشارك الزوجان لي فاي 41 عامًا، وتشو سيبين 42 عامًا في اختبارات الروبوت، وهما من بين ضعاف البصر الذين يستفيدون من هذه التقنية الجديدة، إذ يعاني لي من فقدان البصر بشكل كامل، بينما تتمتع تشو بنظر ضعيف، وعادة ما يستخدم لي عصا للمساعدة في تنقله، بينما تأمل تشو أن يُساعدها الروبوت على الاستقلالية في حياتها اليومية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

تُعد الصين من الدول التي تعاني من نقص حاد في الكلاب المُدرّبة على الإرشاد، حيث يوجد ما يزيد قليلاً عن 400 كلب مدرب لخدمة نحو 20 مليون شخص كفيف، لذلك يعد الروبوت أمل جديد لذوي الإعاقة البصرية في الصين، حيث يُمكن أن يُساهم بشكل كبير في تحسين نوعية حياتهم ومنحهم المزيد من الاستقلالية.