بالأرقام.. الصين تتصدر الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الأول من 2024

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الأول من 2024، وهيكل الميزان التجاري بين مصر والدول الأخرى.

9.7 مليارات دولار قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من 2024

وأوضح مركز المعلومات في تقرير صادر عنه أنَّ 9.7 مليارات دولار قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 8.8 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بمعدل ارتفاع بلغ 10.2% ، موضحًا أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال 2024 كالتالي:

- الصين الشعبية: 2.9 مليار دولار.

- روسيا الاتحادية: 1.4 مليار دولار.

- السعودية: 1.4 مليار دولار.

- الإمارات العربية المتحدة: 811.8 مليار دولار.

- تركيا: 1.5 مليار دولار.

- ألمانيا الاتحادية: 1.3 مليار دولار.

- إيطاليا: 1.2 مليار دولار.

- الولايات المتحدة الأمريكية: 1.4 مليار دولار.

الصين الشعبية أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري 2.9 مليار دولار

وجاءت الصين الشعبية كأحد أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار.