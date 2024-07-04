وفاة طفلة بريطانية بسبب مشكلة في الأمعاء منذ الولادة.. ما القصة؟

في حادثة مؤلمة أعلنت أم عن وفاة إحدى ابنتيها التوأم، بعد أن عانت لمدة 10 سنوات من الإمساك، ولم يعرف الأطباء السبب على وجه التحديد، ولكنه اتضح بعد الفحوصات أنه بسبب مشكلات في الأمعاء، إذ ظلت لأعوام عديدة مصابة بالقيء والغثيان وتقلصات شديدة في البطن، وكان يصل بها الأمر إلى فقدان الوعي، لتتولى أسرتها مهمة نشر قصتهما للتوعية وأخذ الإجراءات الاحتياطية للوقاية من المرض.

وفاة طفلة بريطانية بسبب مشكلة في الأمعاء

عانت شايليشا من الإمساك منذ الولادة حتى تمت الـ10 سنوات، وهو ما أبلغت عنه الأم للأطباء، ولكنهم كانوا يقدمون لها نظاما غذائيا يعتمد على الفواكه والخضروات والماء للمساعدة في تخفيف المشكلة، دون حل المشكلة الأساسية والتشخيص الصحيح باضطرابات الأمعاء، حتى أنها كانت تصل إلى درجة فقدان الوعي الشديد.

أوضحت الأم ديبي موريسون، من مدينة بوري في مانشستر، وفقًا لحديثها لجريدة «الديلي ميل»، أنها اضطرت إلى أخذ إجازة من المدرسة لها بعد أن عانت من الإسهال والقيء لعدة أيام: «فقدت شايليشا الوعي على الأريكة، ورغم محاولات الإنعاش القلبي الرئوي التي قمنا بها لم نتمكن من إنقاذها».

اضطرابات الأمعاء

وبعد فحص الطب الشرعي اتضح أنها كانت تعاني من مشكلات واضطرابات في الأمعاء، سبب لها ارتجاع المريء، وهو ما حذَّرت الأم منه بضرورة فحص الأمعاء لدى الأبناء منذ الصغر، وعلق عليه محمد هاني، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إذ أن مشاكل الأمعاء قد تسبب الارتجاع المريئي وأكبر علامة على ذلك الأمعاء واضطراب الهضم، وأوضح أعراضه في التالي:

الشعور بألم وحرقة في الصدر.

التهاب الحنجرة.

الغثيان الشديد.

ألم أو صعوبة البلع.

الإعياء الشديد.

الإمساك المزمن.

التهاب الأسنان.

سوء رائحة الفم.

التجشؤ الدائم.

زيادة إفراز اللعاب.

علاج اضطرابات الأمعاء وارتجاع المريء

وأضاف «هاني»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجب تناول الأدوية المضادة للالتهابات من قبل الطبيب، لأنه يحدد العلاج حسب الأشعة السينية، والتصوير المقطعي للأمعاء، وللأطفال يجب بصفة مستمرة الفحص الطبي، خاصةً عن الإصابة بالإمساك أو الإسهال غير العادي، مع اتخاذ بعض الإجراءات الاحتياطية التي تتمثل في التالي: