أضرار الإفراط في شرب النعناع لمرضى ارتجاع المرئ.. اعرفها

النعناع من الأعشاب التي يفضلها الكثيرون، ويحرصون على شربه خاصة الذين يعانون من وجود مشاكل في المعدة أو القولون العصبي، لأنه يساعد على تخفيف الألم والسيطرة عليه، ولكن على الرغم من ذلك إلا أنه لا يفضل لمرضى ارتجاع المرئ الإكثار من تناولها لأنه يزيد من الألم.

وزيادة النعناع لمرض ارتجاع المرئ

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن النعناع من المشروبات التي تحتوي على فوائد عديدة للجسم، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية النعناع، التي قد تسبب لهم مخاطر عديدة، ومنها ارتجاع المرئ وأيضا الإصابة بحكة الجلد الإصابة بالسعال، ألم في الصدر، فضلًا عن التهابات في الجيوب الأنفية، ما يؤدي إلى صداع الجيوب الأنفية والغثيان والقيء، وكذلك الإصابة بتشنجات المعدة.

ولتقليل تكرار حدوث ارتجاع حمض المعدة إلى المريء، قدم بدران عدة نصائح للمواطنين، بينها تجنّب ارتداء الملابس الضيقة وتناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا وكذلك الحفاظ على وزن صحي، فضلًا عن الإقلاع عن التدخين وأيضا رفع رأس السرير، وأيضا النوم على الجانب الأيسر، وأيضا يجب تجنب النوم بعد تناول الطعام، فضلا عن تجنب الأطعمة والمشروبات المعززة للارتجاع مثل والنعناع والشوكولاتة ومشروبات الكافيين والأطعمة الدسمة، ويفضل تناول مشروبات الكراوية شاى البابونج وأيضا شراب العرق سوس والكركم.

أسباب الإصابة بمرض ارتجاع المرئ

وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض ارتجاع المرئ وفقا لما ذكره وقع «مايو كلينك» والتي جاءت منها: