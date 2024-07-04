ملفات نجحت ياسمين فؤاد في إنجازها.. سبب رئيسي في تولي وزارة البيئة

أدت الدكتورة ياسمين فؤاد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتجديد الثقة فيها للمرة الثانية، وتستكمل مسيرة 6 سنوات من تولي حقيبة البيئة، تمكنت خلالها وزيرة البيئة من تحقيق العديد من الإنجازات البارزة، ونجحت في تنفيذ عددا من الملفات، ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة مصر على الصعيد الدولي، وحماية البيئة المصرية وتحسين جودة الحياة.

وفيما يلي نوضح أهم إنجازات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

ترأس مؤتمر التنوع البيولوجي COP14

نجحت الدكتورة ياسمين فؤاد في رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر (COP14) بنجاح، والذي تمخض عنه اعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، والذي يُعدّ خطة طموحة للحفاظ على التنوع البيولوجي على مستوى العالم.

كما نجحت في قيادة مفاوضات تمويل المناخ ولعبت دورًا محوريًا كمنسق وزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في قيادة مفاوضات تمويل المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي، ما أدى إلى تعهدات دولية جديدة بتقديم مساعدات مالية للدول النامية لمواجهة تغير المناخ.

وعملت فؤاد أيضا على تعزيز التعاون الدولي في مجال البيئة من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول والمنظمات الدولية، ما ساهم في تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في المشروعات البيئية.

مكافحة تلوث الهواء والماء والتربة

اتخذت وزيرة البيئة خطوات جادة لمكافحة تلوث الهواء والماء والتربة، من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الصناعية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة المخلفات.

تحسين جودة الحياة

اهتمت وزيرة البيئة بتحسين جودة حياة المواطنين من خلال تنفيذ مشروعات لتحسين نوعية الهواء في المدن، وتوفير مياه شرب آمنة، ومعالجة الصرف الصحي، وإدارة المخلفات الصلبة بكفاءة.