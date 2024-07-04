وزيرة البيئة: استمرار العمل على توفير شراكات لدعم مركز التميز الإفريقي

تلتقي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ناردوس بيكيلي توماس المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «نيباد»، لتنسيق إجراءات إنشاء مركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف، والذي تستضيفه القاهرة.

شراكات وتوفير دعم للمركز

وأكدت استمرار العمل على توفير شراكات تدعم عمل المركز، لضمان استدامة مصادر التمويل وبناء القدرات، وتبادل التكنولوجيا والدروس المستفادة من تجارب المجتمعات الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ، وكيفية تكرارها والبناء عليها.

صياغة خارطة الطريق لانشاء المركز

وأشارت إلى أنه سيجري التعاون لصياغة خارطة طريق لإنشاء المركز، وإطلاقه خلال هذا العام، تزامنا مع مؤتمر المناخ COP29 بباكو عاصمة أذربيجان، مؤكدة أن مصر لن تدخر جهدا للخروج بالمركز إلى النور في أسرع وقت، وهذا ما تعمل عليه وزارة البيئة.