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«خبراء البيئة العرب»: ترشيد الطاقة بمهرجان العلمين خطوة مهمة لتقليل الانبعاثات

كتب:

رضوى هاشم
10:19 ص | الخميس 04 يوليو 2024
مهرجان العلمين

مهرجان العلمين

 أشاد الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، بقرار الشركة المتحدة التي يخص خفض استهلاك الطاقة في مهرجان العلمين بنسخته الثانية، مؤكدا أن هذا القرار يُساهم بشكل كبير في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المتسببة في ظواهر التغيرات المناخية.

مبادرة خفض استهلاك الطاقة في مهرجان العلمين

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» «إن مبادرة خفض استهلاك الطاقة في مهرجان العلمين خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وهذه القرارات التي أعلنت بالمهرجان  ستلعب دورًا واسعا في التوعية للتحول للطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعظيم كفاءة استخدام الطاقة والبحث عن بدائل لتوفير الطاقة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية»، مشيرا إلى أننا نأمل بأن تُلهم هذه المبادرة باقي الجهات والفعاليات في مصر لاتخاذ خطوات مماثلة.

وكانت الإعلامية منى عبد الوهاب، المنسق العام لمهرجان العلمين، أعلنت منذ عدة أيام عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لخفض الاستهلاك بالمهرجان منها التحول لاستخدام الطاقة الشمسية وإقامة فعاليات نهارية.

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.