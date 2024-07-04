رئيس «التأمين الصحي»: استحداث 120 خدمة وزيادة العناية المركزة بنسبة 14%

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه منذ عام 2020 وجائحة كورونا فقد جرى تطوير التأمين الصحي بشكل كبير ويعد نقطة فاصلة في تاريخ الهيئة حيث جرى استحداث 120 خدمة وزيادة العناية المركزة بنسبة 14%.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم، ضمن احتفال الهيئة العامة للتأمين الصحي بمرور 60 عامًا على تأسيسها، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وعدد من الوزراء الآخرين، بالإضافة إلى 800 مقدم رعاية صحية.

تغيير فكرة محورية المريض لدى التأمين الصحي

وأضاف، أنه جرى تغيير فكرة محورية المريض لدى التأمين الصحي وذلك من خلال التركيز على المريض واحتياجاته من خلال تطوير عناصر الاجهزة الطبية ومرحلة ما بعد العلاج حيث تم ادخال العلاج النفسي، مشيرا إلى بناء مستشفى جديدة بجانب مستشفى آخر ليكونا نواة الصحة في العاصمة الإدارية.

إنجازات التأمين الصحي

ولفت إلى أنه جرى تطوير التأمين الصحي مؤخراً من خلال زيادة العيادات 24% ما تبعه تخفيض نسبة الازدحام بنسبة 27%، بالإضافة إلى الحجز الالكتروني الذي وصل 8.5 مليون للتسهيل على المواطنين، موضحا أنه يتم الاتجاه إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة نسب التشخيص بالاخص في امراض سرطان الرئة، مختتما: «كل ذلك جزء بسيط من أحلامنا بهدف تطوير حياة المرضى».