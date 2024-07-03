وزير الصحة: نستكمل مبادرات بناء الإنسان ومشروع التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نائب رئيس مجلس الوزراء، على استكمال مسيرة بناء الإنسان وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي استراتجية واضحة من الرئيس بالاهتمام ببناء الإنسان وهو وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التكامل بين التنمية البشرية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والمهارية وتأهيلهم لسوق العمل، بغرض تحسين الخصائص الإنسانية وتنمية الوعي الوطني والثقافي والديني من خلال التنسيق والتكامل بين وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي)، والمجالس القومية المتخصصة، لإحداث حالة من التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يكفل الحياة الكريمة لكل المواطنين، ورفعة وازدهار الدولة المصرية.

أشار وزير الصحة إلى استمرار العمل على المباردات الصحة العامة والتي تشمل جميع الفئات العمرية للكشف المبكر عن الأمراض والذي ساهم كثيرا في خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة في السنوات القليلة الماضية.

التوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل

وتابع وزير الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأن التوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل سيكون على رأس أولويات العمل من خلال الدخول في المحافظات ذات الكثافة السكانية، موضحا أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو مشروع الدولة المصرية وهو حلم كبير وتحقق بفضل القيادة السياسية، لافتا إلى العمل على الحفاظ على مصر خالية من فيروس سي.

وأكد وزير الصحة والسكان على الحرص على تطوير البنية التحتية للمستشفيات والذي سينعكس على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن.

وزير الصحة: نشكر الأطباء

ووجه وزير الصحة الشكر للأطباء للجهد المبذول بشكل دائم والذي يظهر بشكل واضح في الأزمات التي يتم التعرض لها لا سيما أكثر جائحة فيروس كورونا، مشيرا الى الاهتمام الدائم بتحسين بيئة العمل للأطباء وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.