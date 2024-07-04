ملفات نجح فيها وزير الصحة وراء تجديد الثقة فيه للمرة الثانية.. بينها التأمين الصحي

جدد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الثقة في خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وهي المرة الثانية لتجديد الثقة به، إذ كُلف في أغسطس 2022 وزيرًا للصحة والسكان بعد أن كان وزيرا للتعليم العالي، فضلًا عن تكليفه بمنصب وزير الصحة والسكان اعتبارًا من أكتوبر 2021 حتى أغسطس 2022.

الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد

تجديد الثقة في «عبدالغفار» جاء لعدد من الأسباب الهامة وكان أبرزها الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد والذي يعتبره «مشروع الدولة المصرية».

كما وضع وزير الصحة الخطوط العريضة للمرحلة الثانية لتطبيق المشروع في بعض المحافظات، لاسيما المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

الإعلان عن خلو مصر من فيروس سي

كما يأتي ملف الإعلان عن مصر خالية من فيروس سي واحدًا من الملفات الهامة التي ساعدت في تجديد الثقة بـ عبدالغفار وزيرًا للصحة، وتوجيه الشكر لكل من القائمين على هذا الملف من قيادات وزارة الصحة، فهذا الفيروس اللعين نهش أكباد المصريين لسنوات عديدة وعمل على انهيار القطاع الصحي لسنوات عديدة.

مبادرات الصحة العامة

ولعل العمل على استمرار مبادرات الصحة العامة كانت سببًا آخرًا لتجديد الثقة، فالمبادرات الرئاسية التي تمّ انطلاقها، وشملت جميع الفئات العمرية من حديثي الولادة لكبار السن ساهمت كثيرًا في خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكر، والعمل على رفع التوعية الصحية للكشف المبكر عن الأمراض.

خلو مصر من الحصبة ومرض الملاريا

جاء ملف الإعلان عن مصر خالية من مرض الحصبة والحصبة الألمانية كواحد من أبرز الملفات التي أثقلت وجود وزير الصحة في الوزارة، بل والاستعداد للإعلان الرسمي خلو مصر من مرض الملاريا، وزيارة وفد من منظمة الصحة العالمية مصر وإبداء الترحيب بالإعلان الرسمي بأنّ معدلات الإصابة بالمرض ومؤشرات الترصد للحالات إيجابية.

عمل «عبدالغفار» أيضًا على الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والتوسع في بناء المدن الطبية، وأبرزها معهد ناصر، والذي شدد على أهمية تنفيذ جميع التوجيهات والإسراع من وتيرة تحويل معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة.

كما يسعى وزير الصحة والسكان مع قيادات الوزارة إلى وضع حلول لمشكلة الحضانات والرعاية في مصر وتأمين احتياجات مصر من اللقاحات والأمصال.