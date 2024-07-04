7 ملفات كلمة السر في تجديد الثقة بـ عمرو طلعت وزيرا للاتصالات.. ما هي؟

جدد مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الثقة في الدكتور عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبذلك يكون قد مضى على توليه المسؤولية نحو 6 سنوات، استطاع خلالها تحقيق مجموعة من الإنجازات في عدد من الملفات المهمة التي أهلته لتربع على عرش الوزراء الأكثر ثقة منذ تولي مدبولي الحكومة.

القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات، فإن القطاع استطاع تحقيق معدلات نمو بلغت نسبتها 16.3% ليصبح الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، إلى جانب ذلك حقق نحو 315 مليار جنيه إيرادات القطاع في العام المالي 2022-2023 بنسبة نمو 75%، اذ تعتبر هذه الإيرادات هي نجاحات كبيرة لطلعت وفريقه في الوزارة والجهات التابعة.

زيادة الصادرات الرقمية

وفي المقابل، فإن الصادرات الرقمية شهدت زيادة كبيرة بلغت قيمتها 6.2 مليار دولار بنسبة نمو 26%، ما أهل مصر لتحل المركز الثالث عالميًا في مؤشر الثقة بمواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية عاملة في صناعة التعهيد منذ نوفمبر 2022 لإنشاء والتوسع في 85 مركز تعهيد وتعيين 60 ألف متخصص على مدار 3 سنوات.

تدريب الشباب

لم يغفل وزير الاتصالات الذي يتمتع بخبرات تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية عن الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، اذ قرر طلعت تدريب 400 ألف شاب بميزانية 1.7 مليار جنيه على مهارات تكنولوجيا المعلومات وسوق العمل خلال عام واحد فقط، إلى جانب إنشاء وزارة الاتصالات 9 مراكز إبداع مصر الرقمية، وتستهدف الوصول إلى إجمالي 20 مركزا لدعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للشباب.

رفع كفائه البنية التحتية

تعتبر البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العمود الفقري لنمو أي اقتصاد والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، لذلك شهدت سنوات تولي طلعت المسؤولية طفرة كبيرة في تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، اذ بدأت الوزارة في تنفيذ خطة لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية باستثمارات 150 مليار جنيه لنشر خدمات الانترنت في كافة أنحاء الجهورية ورفع كفاءة الخدمة، إلى جانب التوسع في إنشاء 3048 محطة تغطية جديدة بخدمات المحمول لإتاحة النفاذ واستيعاب الطلب المتنامي على خدمات الاتصالات للمواطنين.

مصر تصنع الإلكترونيات

اطلقت مصر قبل سنوات مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات» التي تعتبر أحد معالم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر في الوقت الراهن، بهدف جعل صناعة الإلكترونيات إحدى الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، لينجح «طلعت» الحاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من مدرسة باريس للأعمال، في جذب 5 شركات عالمية لبدء تصنيع الهواتف المحمولة في مصر أبرزها سامسونج وشاومي ونوكيا وأوبو وإنفينكس، بنسبة تصنيع محليا تزيد عن 40% وتأسيس مصنعين لتصنيع الساعات الذكية وإكسسوارات الهواتف والسماعات اللاسلكية.

تطوير البريد المصري

لا يغفل أي مواطن أهمية ودور البريد المصري في حياة الجميع، اذ شهدت السنوات الأخيرة تحويل البريد المصري إلى وجهة لتقديم كافة الخدمات الحكومية، اذ تم الوصول إلى 3840 مكتب بريد مطور، والتوسع في إنشاء مكاتب جديدة وزيادة الخدمات البريدية.

إطلاق منصة مصر الرقمية

في يوليو 2022، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي منصة مصر الرقمية والتي توفر المنصة حاليا 160 خدمة حكومية رقمية لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية للمواطنين المصريين، إذ شهدت السنوات التي سبقت إطلاق المنصة جهدًا كبيرًا من قبل وزارة الاتصالات وعلى رأسها عمرو طلعت.