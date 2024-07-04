«الريادة»: بيان يوليو سيبقى ذكرى خالدة في نفوس المصريين

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إنّ ذكري بيان يوليو 2013 من الأيام الخالدة في ذاكرة كل مواطن عاشق للوطن، حيث اجتمع في هذا اليوم قادة وشخصيات عامة على حب الوطن.

وأوضح لـ«الوطن»، أنّ الحضور اتفقوا جميعا على خارطة طريق أهم ملامحها التخلص من حكم الجماعة الإرهابية، فعادت مصر التي كادت تضيع إلى أهلها وعاد الوطن إلى أصحابه، وفي مثل هذه الأيام المشهودة انتشرت الفرحة بين جموع المصريين في الميادين والمراكز والقرى والنجوع احتفالا برحيل الجماعة الإرهابية.

حزب الريادة

ووجّه رئيس حزب الريادة تحية إعزاز وتقدير بمناسبة الذكرى الطيبة لشعب مصر العظيم وجيش مصر الذي وضع روحة فداء للوطن.