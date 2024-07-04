جامعة المنوفية تجري مقابلات شخصية لتجديد مناصب مديري العموم وأمناء الكليات

أجرت لجنة الوظائف القيادية بجامعة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، المقابلات الشخصية للتجديد السنوي لمديري العموم الحاليين بالجامعة، بحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصرعبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

عدد المقابلات الشخصية

وأوضح «القاصد»، أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لنحو 12 مدير عام وأمين كلية حالٍ بالجامعة، حيث تقدم كل مدير عام بتقرير عن إنجازاته خلال العام الماضي، كما تقدم أيضاً بمقترح لخطته المستقبلية لتطوير الإدارة أو الكلية التابعة له، مشيرا إلى أن هذا يأتي ضمن خطة جامعة المنوفية لتطوير الأداء والوصول لأفضل المستويات في العمل.

معايير التجديد لمديري العموم

وأضاف رئيس الجامعة، أن معايير التجديد لمديري العموم تتمثل في «القدرة علي اتخاذ القرار وحل المشكلات وإدارة الأزمات ومدى تمتعه بمهارات القيادة والاتصال والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي»، وذلك طبقاً للقانون رقم 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية له ومكملاتها.