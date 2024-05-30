جامعة المنوفية تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للبحوث في «قضايا الطفولة والتنمية»

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، فوز بحث لجامعة المنوفية بالجائزة التشجيعية للمجلس العربي للطفولة والتنمية، مشيرا إلى أن المجلس أعلن نتائج الدورة الثالثة من جائزته البحثية بعنوان «جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية»، والتي خصصت لموضوع التعليم في عالم ما بعد كورونا.

أسماء الفائزين بأفضل بحث

وتابع رئيس الجامعة، أن النتائج أسفرت عن فوز بحث مقدم من الدكتورة إيناس سعيد الشتيحى أستاذ أصول تربية الطفل ووكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة بسنت عبد المحسن العقباوى أستاذ مساعد الإعلام وثقافة الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة بالجائزة التشجيعية عن بحث مشترك بعنوان «بيئة افتراضية قائمة على التلعيب لتنمية بعض المهارات الأكاديمية لطفل الروضة» نموذج للتعليم ما بعد كورونا .

أهداف وقضايا البحث

وأشار إلى أن البحث تناول تصميم بيئة افتراضية قائمة على التلعيب لتنمية بعض المهارات الأكاديمية لطفل الروضة، كنموذج للتعليم ما بعد كورونا، وفقا لنموذج ADDEL وتقديمها للأطفال لتنمية هذه المهارات لديهم، حيث تم تجريب بيئة التعلم الافتراضية القائمة على التلعيب على أطفال الروضة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتحويل هذه المحنة والأزمة إلى منحة وفرصة عظيمة للتطوير والتغيير نحو مستقبل أفضل لتعليم أطفال الروضة بما يتناسب واحتياجاتهم وخصائهم وفق معطيات الوقت الراهن ومستجداته، وفق رؤية تحقق المزيد من التنمية المستدامة.

وتقدم الدكتور أحمد القاصد بالتهنئة للباحثتين بهذه الجائزة، مؤكدا أهمية البحث العلمي ودعم الباحثين والأبحاث العلمية، وقدمت الفائزتان بالجائزة الشكر إلى رئيس الجامعة علي دعمه المستمر للبحث العلمي وحرصه علي الارتقاء بالجامعة.