جامعة المنوفية تقدم توصيات فنية لزيادة إنتاجية محصول القطن

نظمت كلية الزراعة بجامعة المنوفية، قافلة إرشادية للمرشدين الزراعيين والمزارعين بالإدارة الزراعة ببركة السبع ومديرية الزراعة والجهاز الإرشاد بالمنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن حافظ عميد الكلية والدكتور ابراهيم درويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

تناولت القافلة الإرشادات الزراعية لزيادة إنتاجية محصول القمح والتوصيات الواجبة لمجابهة الإجهاد الحراري ومكافحة دودة الحشد.

أهمية دور القوافل بالجامعة

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أهمية دور القوافل بالجامعة في معالجة المشكلات المجتمعية، وخاصة في تقديم الرعاية الصحية ومجال الصناعة والمجال الزراعي في ظل الظروف، التي تواجه المجتمع كارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي وتأثيره على إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القطن.

كما أكد رئيس الجامعة، على توجيه عدد من القوافل الزراعية للمناطق النائية والمناطق الزراعية التي تتأثر فيها التربة والمحاصيل بارتفاع درجات الحرارة وتمكين المرشدين الزراعيين والمزارعين من معالجة مشكلات التربة الزراعية والتسميد ومكافحة الآفات الزراعية المؤثرة سلبا على دورة نمو النبات وعمليات الري وتأثرها علي الإنتاج المحاصيل، وذلك من خلال استخدام الطاقات العلمية والإرشادية بتخصصات كلية الزراعة و معمل الكلية المركزي الذي يساهم في إحداث طفرة في العلوم والتخصصات الزراعية.

الاهتمام بترشيد المياه

وأوضح الدكتور إبراهيم درويش وكيل الكلية لشئون البيئة، خلال القافلة أهمية الإدارة الفعالة للموارد المائية والاهتمام بترشيد المياه في ظل محدودية الموارد المائية وحرص الدولة على التوسع الأفقي ومجابهة التغيرات المناخية التي تؤدى إلى الإجهاد الحرارى وزيادة استهلاك النباتات للمياه.

توصيات بزيادة إنتاجية محصول القطن

واستعرض الدكتور محمد حسين المدرس المساعد بقسم المحاصيل التوصيات الفنية لزيادة إنتاجية محصول القطن من خلال الاهتمام بالعمليات الفنية وتحسين نمو محصول القطن مثل سلفات الماغنسيوم والبوتاسيوم، وتحفيز التزهير والعقد مثل النفثالين اسيتك اسد والزنك المخلبي والبورون، والاهتمام بمضادات الإجهاد البيئية في ظل التغيرات المناخية( الحرارة العالية، الجفاف) مثل الرش بحامض السالسليك وحامض الستريك والأحماض الأمينية مع مراعاة ميعاد الإضافة للجرعات ودورها علي المراحل المختلفة لنمو محصول القطن.