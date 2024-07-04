مدبولي: حرب غزة كان لها تداعيات كبيرة على مصر.. وتبعاتها أثرت على قناة السويس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحرب على غزة كان لها تداعيات كبيرة على المنطقة ومنها مصر، موضحا: «التداعيات لم يعلم أحد مداها ولم يتخيل أحد أن تمتد لهذه الفترة، والتبعات امتدت إلى البحر الأحمر وإيرادات قناة السويس التي انخفضت للغاية».

وتابع رئيس الوزراء في كلمته خلال مؤتمر صحفي نقلته «إكسترا نيوز»: «نضع السيناريوهات الأكثر تشاؤما وجاهزون ومستعدون لتحمل أي صدمات»، موضحا أنّ صرف الموارد لا يتم إلا في إطار محوكم ورشيد وبالتنسيق مع البنك المركزي تحسبا لأي مستجدات.

وأكد أنّ الحكومة تراعي المشكلات الطارئة التي يحتاج المواطن إلى حلها على وجه السرعة، مشددا على أنّ أزمة الكهرباء ستنتهي كما تعهّدنا، وملتزمون بما أعلنا عنه بشأن النصف الثاني من شهر يوليو.