مدبولي: ضبط الأسعار وحل مشكلة الكهرباء ملفات يريدها المواطن المصري

أكّد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء استمرار التعامل مع الملف السياسي والأحزاب وآلية الحوار الوطني بصورة كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن تنفيذ كل توصيات ومخرجات الحوار على رأس أولويات الحكومة.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي يعقد الآن: «جاء اختيار المستشار محمود فوزي كوزير لشؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي، لخبراته فضلا عن وجوده في الحوار الوطني ومجلسه الخاص به، إذ سيلعب دورا هاما في مسألة الاتصال السياسي خلال الفترة المقبلة».

وتابع أنه عقد اجتماعين صباح اليوم إحداهما كان مع وزراء الكهرباء والمالية والبترول من أجل موضوع أزمة الكهرباء، مؤكّدًا متابعته لكل ما يتمّ تداوله على مدار اليوم من الرأي العام سواء من البرامج الحوارية ومقالات الرأي أو السوشيال ميديا، موضحًا أنَّ ملفي ضبط الأسعار وحل مشكلة الكهرباء أهم الملفات التي يريدها المواطن المصري.

وتحدث مدبولي عن الخطة الموضوعة لحل أزمة الكهرباء قبل حلف اليمين، قائلا «نستهدف في الأسبوع الثالث من يوليو وقف قطع الكهرباء خلال شهور الصيف، وجاء اجتماع اليوم للتأكد من أنه تمّ التعاقد على كل الشحنات التي ستمكن كل من وزارتي البترول والكهرباء من تحقيق هذا المطلب».