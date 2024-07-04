مستشار وزيرة البيئة: مصر تحتل مرتبة متقدمة في تطور العمل المناخي بفضل خططها

أكد السفير رؤوف سعد، مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، أن تقرير جامعة أكسفورد حول جهود 72 دولة في تغير المناخ أظهر احتلال مصر مرتبة متقدمة في تطور العمل المناخي بها، بفضل الخطط الاستراتيجية الطموحة المنفذة على أرض الواقع.

وأشاد في بيان صحفي بالتقدم الملحوظ الذي شهدته مصر في مجال حماية البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية، مُوضحا أن جهودها حظيت بثناء وتقدير عالميين من خلال تقارير دولية مرموقة صدرت مؤخرًا.

تطور العمل المناخي

وأشار في بيان صحفي اليوم إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وتقرير التحليل القطري للبيئة بالتعاون مع البنك الدولي، والتي أظهرت جميعها جهود مصر الحثيثة لربط البيئة بمختلف قطاعات التنمية.

حماية الموارد الطبيعية

وتشمل هذه الجهود زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي.مكافحة التلوث ودعم مشروعات إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، مؤكدا أن هذه الإنجازات تُثبت التزام مصر الراسخ بأهداف التنمية المستدامة وحرصها على حماية البيئة للأجيال المقبلة.