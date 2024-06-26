اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. رئيس الوزراء: «المنتدى الحضري العالمي» يناقش إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة
كتب:
أحمد العانوسي
08:08 م | الأربعاء 26 يونيو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- الرئيس السيسى يستقبل وزير الدفاع
- رئيس الوزراء: «المنتدى الحضرى العالمى» يناقش إضفاء الطابع المحلى على أهداف التنمية المستدامة
- «مدبولى» يشدد على استمرار صرف التعويضات للمستحقين بـ«الوراق»: نتصدى لأى محاولات للبناء المخالف
- طموح استمرار «بايدن» يصطدم برغبة «ترامب» فى العودة لرئاسة أمريكا.. الطريق إلى البيت الأبيض
- «حياة كريمة» تطلق أكبر حملة لترشيد الطاقة ودعم البيئة
- «بثينة»: تهدف إلى رفع مستوى الوعى وتحفيز المواطنين على تبنى سلوكيات وممارسات مستدامة
- «التعليم»: تصحيح امتحانات «الثانوية» يخضع لمراجعات دقيقة
- «حجازى»: هدفنا ضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.. وكل طالب هياخد حقه
- توزيع 60 طن لحوم على «الأولى بالرعاية»
- وزيرة التخطيط تبحث تعزيز الاستثمارات مع 50 شركة بريطانية
الصفحة الثانية
- أزمة انقطاع الكهرباء تجتاح العالم.. شعوب الأرض تعانى من ارتفاع درجات الحرارة والظلام الدامس
- موجات الحر تزيد الضغط على الأنظمة الكهربائية من الكويت إلى أمريكا ودول البلقان.. وتعطل رحلات مطار «مانشستر»
- تعاون مصر وجنوب السودان فى بناء السدود وتطهير بحر الغزال
- «سويلم»: حريصون على تعزيز العلاقات فى «المياه والرى والزراعة والأمن الغذائى والاستثمار»
- «الإسكان»: تنفيذ مليون وحدة لمنخفضى الدخل ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»
- وصول 16 عربة مكيفة و4 ماكينات لصيانة وتجديد السكك الحديدية
- فتح باب التسجيل فى «الماجستير والدكتوراه» بمعاهد الأكاديمية الطبية
- فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحصد المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية
- القوات المسلحة: حريصون على الارتقاء بالمستوى العلمى لمقدمى الخدمة الصحية من العسكريين والمدنيين
الصفحة الثالثة
- استمرار القصف على غزة.. والهلال الأحمر: السكان يواجهون خطر المجاعة
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى.. و«الأممية للتحقيق فى ممارسات الاحتلال» قلقة إزاء الانتهاكات المرتكبة ضد الأسرى الفلسطينيين
- إسرائيل تشتعل: دعوات لاغتيال «نتنياهو».. وزوجته تتهم قادة الجيش بالتخطيط لانقلاب عسكرى.. و«المحكمة العليا» تقضى بوجوب تجنيد «الحريديم»
- الأزمة تتصاعد وتُهدّد بإسقاط الحكومة.. ووسائل إعلام عبرية: نتطلع لاستخدام خدمات «ستارلينك» للإنترنت حال نشوب حرب مع «حزب الله»
- «الإنتاج الحربى»: تصنيع منتجات صديقة للبيئة من مخلَّفات أشجار الموز
- وزير الخارجية: استقرار اليمن ضرورة لأمن «البحر الأحمر»
- «الثقافة» تعتمد برنامج احتفالات «30 يونيو»: علامة مضيئة أسهمت فى الحفاظ على الوطن وصون مقدراته
- «الكيلانى»: 200 فعالية فنية وثقافية وعروض للمسرح المتنقل بقصور الثقافة و«ليلة فى حب مصر» بـ«الأوبرا»
الصفحة الرابعة
- طموح استمرار «بايدن» يصطدم برغبة «ترامب» فى العودة لرئاسة أمريكا.. الطريق إلى البيت الأبيض
- المناظرة الرئاسية الأولى.. معركة «بايدن وترامب» فى زمن التحديات
- يخطط ترامب لإجراء استفتاء سريع على تعامل خصمه مع الاقتصاد مصوراً رئاسة الحزب الديمقراطى على أنها «فشل لا يستحق ولاية ثانية».. و«عفيفى»: انخفاض كبير فى شعبية «بايدن» بسبب دعمه للاحتلال الإسرائيلى والحرب الأوكرانية.. و«عبدالعاطى»: «ترامب» سيشارك ولا يوجد قانون يمنع ترشحه
- جبريال صوما: وعد السلطة الفلسطينية بتقديم 40 مليار دولار لمساعدة غزة والضفة الغربية.. وانتهاء الحرب فى روسيا وغزة مرهون بعودة الرئيس السابق للحكم
- مستشار «ترامب»: «بايدن» يسعى لتحسين صورته أمام الناخبين الذين يرونه كبيراً فى السن
الصفحة الخامسة
- سباق استطلاعات الرأى.. قلق أمريكى بسبب صحة «جو» ومحاكمات «دونالد»
- تساوى الأصوات فى استطلاع «الإيكونوميست».. و«نيويورك تايمز» وكلية سيينا: المرشح الديمقراطى يتقدم على منافسه الجمهورى.. و«رويترز - إبسوس»: الناخبون يرون «ترامب» الأفضل للاقتصاد.. و«بايدن» للديمقراطية.. و«بدر الدين»: استطلاعات الرأى الأمريكية تتأثر بالأحداث وتطورات معينة
- خبراء: القضايا الداخلية ستحدد «ساكن البيت الأبيض»
- توغل الصين اقتصادياً وحرب روسيا وأزمات الشرق الأوسط.. قضايا خارجية ساخنة أمام الانتخابات الأمريكية 2024
- «الشناوى»: المجتمع الأمريكى يقيّم رئيسه فيما يخص المصلحة الذاتية الضيقة التى سيضيفها إلى المواطن الأمريكى.. و«البرديسى»: الولايات المتحدة تعانى من شيخوخة الديمقراطية
- عضو فى حزب «بايدن»: الرئيس الأمريكى سيركز على قضايا «ترامب» الجنائية وخطابه المناهض للديمقراطية
الصفحة السادسة
- «المخـتـصــر.. المـفيــد».. «الوطن» تواصل المراجعات النهائية للثانوية العامة «مادة الفيزياء»
الصفحة السابعة
- المراجعة النهائية لـ «مادة التاريخ»
الصفحة الثامنة
- مصطفى عمار يكتب: كيف أعاد قطاع الأخبار بالشركة المتحدة «الهيبة» للإعلام المصرى؟
- تدريبات مصارعة رومانية على شاطئ «بلطيم».. بين السماء.. و«البحر»
-«عالم ورق».. ديكورات وهدايا للأطفال.. ابدأ مشروعك
- نعيماً مقدماً.. «حلاق الخير»: 5 جنيهات للأطفال.. ومجاناً لغير القادرين