اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. رئيس الوزراء: «المنتدى الحضري العالمي» يناقش إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الرئيس السيسى يستقبل وزير الدفاع

- رئيس الوزراء: «المنتدى الحضرى العالمى» يناقش إضفاء الطابع المحلى على أهداف التنمية المستدامة

- «مدبولى» يشدد على استمرار صرف التعويضات للمستحقين بـ«الوراق»: نتصدى لأى محاولات للبناء المخالف

- طموح استمرار «بايدن» يصطدم برغبة «ترامب» فى العودة لرئاسة أمريكا.. الطريق إلى البيت الأبيض

- «حياة كريمة» تطلق أكبر حملة لترشيد الطاقة ودعم البيئة

- «بثينة»: تهدف إلى رفع مستوى الوعى وتحفيز المواطنين على تبنى سلوكيات وممارسات مستدامة

- «التعليم»: تصحيح امتحانات «الثانوية» يخضع لمراجعات دقيقة

- «حجازى»: هدفنا ضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.. وكل طالب هياخد حقه

- توزيع 60 طن لحوم على «الأولى بالرعاية»

- وزيرة التخطيط تبحث تعزيز الاستثمارات مع 50 شركة بريطانية

الصفحة الثانية

- أزمة انقطاع الكهرباء تجتاح العالم.. شعوب الأرض تعانى من ارتفاع درجات الحرارة والظلام الدامس

- موجات الحر تزيد الضغط على الأنظمة الكهربائية من الكويت إلى أمريكا ودول البلقان.. وتعطل رحلات مطار «مانشستر»

- تعاون مصر وجنوب السودان فى بناء السدود وتطهير بحر الغزال

- «سويلم»: حريصون على تعزيز العلاقات فى «المياه والرى والزراعة والأمن الغذائى والاستثمار»

- «الإسكان»: تنفيذ مليون وحدة لمنخفضى الدخل ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»

- وصول 16 عربة مكيفة و4 ماكينات لصيانة وتجديد السكك الحديدية

- فتح باب التسجيل فى «الماجستير والدكتوراه» بمعاهد الأكاديمية الطبية

- فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحصد المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية

- القوات المسلحة: حريصون على الارتقاء بالمستوى العلمى لمقدمى الخدمة الصحية من العسكريين والمدنيين

الصفحة الثالثة

- استمرار القصف على غزة.. والهلال الأحمر: السكان يواجهون خطر المجاعة

- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى.. و«الأممية للتحقيق فى ممارسات الاحتلال» قلقة إزاء الانتهاكات المرتكبة ضد الأسرى الفلسطينيين

- إسرائيل تشتعل: دعوات لاغتيال «نتنياهو».. وزوجته تتهم قادة الجيش بالتخطيط لانقلاب عسكرى.. و«المحكمة العليا» تقضى بوجوب تجنيد «الحريديم»

- الأزمة تتصاعد وتُهدّد بإسقاط الحكومة.. ووسائل إعلام عبرية: نتطلع لاستخدام خدمات «ستارلينك» للإنترنت حال نشوب حرب مع «حزب الله»

- «الإنتاج الحربى»: تصنيع منتجات صديقة للبيئة من مخلَّفات أشجار الموز

- وزير الخارجية: استقرار اليمن ضرورة لأمن «البحر الأحمر»

- «الثقافة» تعتمد برنامج احتفالات «30 يونيو»: علامة مضيئة أسهمت فى الحفاظ على الوطن وصون مقدراته

- «الكيلانى»: 200 فعالية فنية وثقافية وعروض للمسرح المتنقل بقصور الثقافة و«ليلة فى حب مصر» بـ«الأوبرا»

الصفحة الرابعة

- طموح استمرار «بايدن» يصطدم برغبة «ترامب» فى العودة لرئاسة أمريكا.. الطريق إلى البيت الأبيض

- المناظرة الرئاسية الأولى.. معركة «بايدن وترامب» فى زمن التحديات

- يخطط ترامب لإجراء استفتاء سريع على تعامل خصمه مع الاقتصاد مصوراً رئاسة الحزب الديمقراطى على أنها «فشل لا يستحق ولاية ثانية».. و«عفيفى»: انخفاض كبير فى شعبية «بايدن» بسبب دعمه للاحتلال الإسرائيلى والحرب الأوكرانية.. و«عبدالعاطى»: «ترامب» سيشارك ولا يوجد قانون يمنع ترشحه

- جبريال صوما: وعد السلطة الفلسطينية بتقديم 40 مليار دولار لمساعدة غزة والضفة الغربية.. وانتهاء الحرب فى روسيا وغزة مرهون بعودة الرئيس السابق للحكم

- مستشار «ترامب»: «بايدن» يسعى لتحسين صورته أمام الناخبين الذين يرونه كبيراً فى السن

الصفحة الخامسة

- سباق استطلاعات الرأى.. قلق أمريكى بسبب صحة «جو» ومحاكمات «دونالد»

- تساوى الأصوات فى استطلاع «الإيكونوميست».. و«نيويورك تايمز» وكلية سيينا: المرشح الديمقراطى يتقدم على منافسه الجمهورى.. و«رويترز - إبسوس»: الناخبون يرون «ترامب» الأفضل للاقتصاد.. و«بايدن» للديمقراطية.. و«بدر الدين»: استطلاعات الرأى الأمريكية تتأثر بالأحداث وتطورات معينة

- خبراء: القضايا الداخلية ستحدد «ساكن البيت الأبيض»

- توغل الصين اقتصادياً وحرب روسيا وأزمات الشرق الأوسط.. قضايا خارجية ساخنة أمام الانتخابات الأمريكية 2024

- «الشناوى»: المجتمع الأمريكى يقيّم رئيسه فيما يخص المصلحة الذاتية الضيقة التى سيضيفها إلى المواطن الأمريكى.. و«البرديسى»: الولايات المتحدة تعانى من شيخوخة الديمقراطية

- عضو فى حزب «بايدن»: الرئيس الأمريكى سيركز على قضايا «ترامب» الجنائية وخطابه المناهض للديمقراطية

الصفحة السادسة

- «المخـتـصــر.. المـفيــد».. «الوطن» تواصل المراجعات النهائية للثانوية العامة «مادة الفيزياء»

الصفحة السابعة

- المراجعة النهائية لـ «مادة التاريخ»

الصفحة الثامنة

- مصطفى عمار يكتب: كيف أعاد قطاع الأخبار بالشركة المتحدة «الهيبة» للإعلام المصرى؟

- تدريبات مصارعة رومانية على شاطئ «بلطيم».. بين السماء.. و«البحر»

-«عالم ورق».. ديكورات وهدايا للأطفال.. ابدأ مشروعك

- نعيماً مقدماً.. «حلاق الخير»: 5 جنيهات للأطفال.. ومجاناً لغير القادرين