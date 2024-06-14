جامعة الزقازيق تتقدم في تصنيف التايمز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أظهر تصنيف «التايمز البريطانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة» لعام 2024، تحقيق جامعة الزقازيق تقدماً متميزاً في «Times Higher Education Impact»، حيث جاءت في المركز 601 - 800 عالمياً والرابع محلياً متقدمةً مركزاً عن العام الماضي من إجمالي أكثر من 2152 جامعة عالمية و46 جامعة مصرية حكومية.

الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي

وأشاد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، بالانجاز الذى تحقق، بحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز، مشيداً بالجهود المبذولة والخطوات التي اُتخذت نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة، بهدف تحقيق مستوى عالٍ من التميز والريادة الإقليمية والدولية، مؤكداً التزام الجامعة بأهداف التنمية المستدامة المواكبة لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰.

أهمية الإعتراف الدولي والمكانة التي تحققها الجامعة

كما أكد «الدرندلي» أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا لمتابعة هذه التصنيفات العالمية، حيث تدرك أهمية الاعتراف الدولي والمكانة التي تحققها جامعة الزقازيق على المستوى العالمي.

من جانبه، أشاد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالإنجاز الكبير الذي حققته الجامعة في تصنيف التايمز البريطانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لهذا العام.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن هذا التصنيف يُعد أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية والتي تصدرها سنوياً لمقارنة أداء الجامعات عالمياً ، حيث يقيس تصنيف التأثير في دورته الخامسة مساهمة كل جامعة وأدائها فيما يتعلق بكل هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل الصحة والرفاهية، والحد من عدم المساواة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي، والتعليم الجيد.

ومن جانبها أشارت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطور الأداء والتصنيف الدولى بأهمية تصنيف التايمز البريطانية، الذي يعتمد على مدى تحقيق الجامعة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحةً أن الجامعة تقدمت فى ترتيب 7 مؤشرات عن العام الماضى ومن أهمها: حصول الجامعة على المركز 97 عالمياً في مؤشر الطاقة النظيفة (SDG7)، وفي المركز 101-200 فى مؤشر القضاء التام على الجوع (SDG2) ، والمركز 201-300 في مؤشر لا للعنصرية (SDG 10)، وأيضاً المركز201-300 في مؤشر الحفاظ على المناخ (SDG 11)، متقدمةً أكثر من 200 مركز عن العام الماضي، كما تقدمت جامعة الزقازيق في مؤشر الصناعة والابتكار (SDG 9) أكثر من 100 مركزاً عالمياً، حيث جاءت في المركز 301-400 والثالث محلياً.