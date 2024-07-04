جامعة الزقازيق تمنح الباحث محمد عطية درجة الدكتوراه عن رسالته لتنمية القراءة النقدية

منحت كلية التربية بجامعة الزقازيق الباحث محمد عطية علي عبد المنعم الدكتوراه بدرجة امتياز عن الرسالة التي ناقشها بعنوان «برنامج قائم علي التعلم المستند للدماغ لتنمية مهارات القراءة النقدية والكتابة الجدلية باللغة الإنجليزية كلغة أجنبية وتقدير الذات لدى طلاب المرحلة الثانوية».

الأدوات المناسبة لقياس مهارات القراءة النقدية

وتهدف الدراسة إلى مساعدة معلمي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية بتقديم الأدوات المناسبة لقياس مهارات القراءة النقدية والكتابة الجدلية لطلاب المرحلة الثانوية، وإثراء معلمي اللغة الإنجليزية ببرنامج لتدريس مهارات القراءة والكتابة الجدلية قائم على نظرية التعلم المستند للدماغ، كما تمكن طلاب المرحلة الثانوية دارسي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية من تطوير مهاراتهم في القراءة النقدية والكتابة الجدلية، وتشجيعهم على المشاركة مع بعضهم البعض، وتحقيق فهم أفضل لدروسهم، وتعمل علي تفاعلهم الإيجابي ومشاركتهم مع المعلم داخل الصف الدراسي و خارجه، بجانب تحسين تقديرهم لذاتهم.

البرنامج القائم علي التعلم المستند للدماغ لتطوير مهارات القراءة

وتوصي الدراسة إلى أنه ينبغي على المعلمين استخدام البرنامج القائم علي التعلم المستند للدماغ لتطوير مهارات القراءة الناقدة والكتابة الجدلية وتقدير الذات والسماح للطلاب بالمشاركة في ممارسة مهارات القراءة والكتابة وتفعيل استخدام البرنامج القائم علي التعلم المستند للدماغ لتحفز الطلاب على المشاركة في المهام المطلوبة دون خوف من الأخطاء، ويمكن استخدام البرنامج القائم علي التعلم المستند للدماغ لتطوير مهارات لغوية أخرى مثل الاستماع والتحدث في مراحل مختلفة وليس فقط المرحلة الثانوية.

وتضمنت التوصيات أنه يجب على معلمي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية التركيز على مواقف الحياة الواقعية والقضايا اليومية كمصدر لأنشطة البرنامج القائم علي التعلم المستند للدماغ لتحفيز الطلاب على ممارسة مهارات القراءة والكتابة كلغة أجنبية، ويجب منح الطلاب فرصًا للمشاركة في أنشطة القراءة الناقدة والكتابة الجدلية في ثنائيات ومجموعات صغيرة لتحسين مهاراتهم في التواصل مع أقرانهم.