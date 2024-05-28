تعيينات في جامعة كفر الشيخ.. ومنح درجة الدكتوراه لـ15 باحثا

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي اليوم، جلسته الدورية في قاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، حيث وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ لـ2 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي «الآداب، والطب البشري»، والتعيين في وظيفة أستاذ مساعد لـ5 من أعضاء هيئة التدريس بكليات «الحاسبات والمعلومات، والآداب، وطب الفم والأسنان، وعلوم الثروة السمكية والمصايد، والتربية الرياضية»، والتعيين في وظيفة مدرس لـ4 من الهيئة المعاونة بكليتي «التمريض والطب البشري».

انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ

واستهل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال المجلس بالترحيب بأعضاء مجلس الجامعة، موجّها خالص الشكر والتقدير لأسرة الجامعة ممثلة في النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة، على الجهد المبذول لظهور الجامعة بالمظهر المشرف واللائق أثناء زيارة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لترؤس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات السبت الماضي في جامعة كفر الشيخ.

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير أعمال الامتحانات، ومدى التزام الطلاب والمراقبين بالتعليمات والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدا ضرورة توافر سُبل الراحة التي تضمن سير الاختبارات في أجواء من الهدوء والاستقرار، ووجود أساتذة المادة للرد على استفسارات الطلبة، وإزالة أي عقبات تعيق سير الامتحانات وتعكر صفو أجوائها أولا بأول حتى تاريخ انتهاء أعمال الامتحانات.

كما وافق مجلس جامعة كفر الشيخ على منح درجة الدكتوراة لـ15 من الباحثين في كليات «التربية الرياضية، والتجارة، والتربية والتربية النوعية، والطب البشري، والعلوم والآداب»، إضافة إلى معهد علوم وتنكولوجيا النانو، كما تم منح درجة الماجستير لـ20 من الباحثين بكليات «التربية الرياضية، والطب البيطري، والهندسة، والزراعة، والتربية، والطب البشري، والعلوم، والآداب».

ووافق مجلس الجامعة على منح درجة الدكتوراه المهنية لـ8 من الباحثين في كلية التجارة، ومنح درجة الماجستير المهني لـ38 من الباحثين بكلية التجارة، ودبلوم الدراسات العليا المهنية في المحاسبة والتكاليف لـ2 من الباحثين بكلية التجارة.