اندلاع حريق قرب حي جيلو في القدس المحتلة.. والهلع يصيب المستوطنين

اندلع حريق كبير بالقرب من حي جيلو في القدس المحتلة، وأشارت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إلى أن طواقم الإطفاء داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول السيطرة على الحريق.

وطٌلب من عدد من المستوطنيين الإسرائليين الذين يعيشون بالقرب من النيران إخلاء منازلهم، فيما ذكرت قناة 12 الإسرائيلية، أن 18 فريقا من رجال الإطفاء يعملون في مكان الحادث.

שריפה פרצה בשכונת גילה בירושלים, החל פינוי קו הבתים הראשון@VeredPelman pic.twitter.com/mzh8evnASW — כאן חדשות (@kann_news) July 4, 2024

هجوم حزب الله على مواقع عسكرية

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، خرج قبل وقت قصير، يؤكد أن حزب الله أطلق 200 صاروخا على شمال إسرائيل في وقت سابق من اليوم، مضيفا أن الحركة اللبنانية أطلقت20 طائرة مسيرة أخرى على شمال إسرائيل، وأن الدفاعات الجوية أسقطت العديد منها.

وبحسب ما كشفته قناة «القاهرة الإخبارية»، أعلن حزب الله اللبناني شن هجوما جويا ضخما بسرب من المسيرات، بعد توجيه ضربة بـ200 صاروخ نحو إسرائيل، استهدف 7 مواقع عسكرية إسرائيلية.

والمواقع العسكرية المستهدفة هي مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إييلايت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة ‏دادو، وقاعدة استخبارات المنطقة الشمالية ميشار، ومقر قيادة لواء حرمون 810 في ‏ثكنة معاليه جولاني، والقاعدة الرئيسية الدائمة لفرقة 146 إيلانيا، بالإضافة إلى مقر لواء جولاني ‏ووحدة إيجوز في ثكنة شراغا.