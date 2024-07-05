دار الإفتاء توضح كفارة الكذب وشرط مهم للتوبة (فيديو)

أوضحت دار الإفتاء، كفارة الكذب، حيث يعتاد البعض على هذه العادة السيئة، دون معرفة حكمها ومقدار كفارتها، وهو ما توضحه دار الإفتاء تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

ما كفارة الكذب؟

وقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل ما كفارة الكذب، إن كفارتها هي التوبة، حيث إن من حلف يمين كذب أو كذب بشكل عامة، وجب عليه التوبة.

كفارة الكذب

وأضاف «عبد السميع» في إجابته على ما كفارة الكذب، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على قناتها بموقع «يوتيوب» أن التوبة تعني الاستغفار عن الذنب، والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه وعدم الإصرار عليه.

وأوضح أمين الفتوى، أنه إذا كان هذا الكذب اقتطع به حق إنسان، بمعنى الكذب بهدف أخذ أموال من أحد، فيجب على الفاعل من شروط التوبة في هذا الحال رد له هذا المال الذي أخذه بالكذب.