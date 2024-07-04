دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر محرم لتحديد رأس السنة الهجرية

ذكرت دار الإفتاء أنّ استطلاع هلال شهر محرم لعام 1446 سيكون غدًا الجمعة بعد صلاة المغرب.

وأوضحت دار الإفتاء أنّ شهر محرم هو الأول في التقويم الهجري، وخلال استطلاعه يرصد فريق من العلماء والفلكيين الهلال باستخدام أدوات فلكية متقدمة، وبناءً على رؤية الهلال، تعلن الدار بدء شهر محرم وبالتالي بداية العام الهجري الجديد.

أهمية رأس السنة الهجرية

ووفقا للدار، تعد رأس السنة الهجرية فرصة لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، حيث يجتمع الناس لتبادل التهاني والصلوات، وتقام في العديد من الدول الإسلامية فعاليات دينية وثقافية، مثل قراءة القرآن والأدعية وإلقاء الخطب التي تتناول الهجرة النبوية ودروسها.