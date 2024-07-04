حرائق في 10 مواقع بالجليل ومرتفعات الجولان وقوات الاحتلال تكافح النيران

بعد وقت قصير من اندلاع نيران في مناطق مختلفة بالقدس المحتلة، ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن النيران اشتعلت في العديد من المستوطنات الإسرائيلية بالشمال، عقب الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله اللبناني.

حرائق كبيرة في 10 أماكن

وفي الوقت ذاته، كشفت عدد من المواقع الإسرائيلية، أن عناصر الإطفاء يتعاملون مع حرائق كبيرة في 10 مواقع على الأقل بالجليل ومرتفعات الجولان بعد الهجوم، فيما أكدت وسائل الإعلام أن طريقا سريعا واحدا على الأقل في مرتفعات الجولان مغلق نتيجة الحرائق.

وأطلق حزب الله نحو 200 صاروخ و20 طائرة بدون طيار من لبنان على شمال إسرائيل في هجوم كبير استهدف 7 مواقع عسكرية إسرائيلية.