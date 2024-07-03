تهجير أهالي غزة إلى سيناء.. مخطط إسرائيلي مُغرض روجت له تل أبيب وأحبطته الدولة المصرية

مع تداول «وثيقة مسربة» من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، والتي تكشف عن نوايا تل أبيب لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة إلى مصر، كان الموقف المصري واضحا وحازما منذ اللحظة الأولى، برفض مخطط التهجير، كما سعت إلى خلق رأي عام إقليمي وعالمي داعم ومؤيد لحق الفلسطينيين في أراضيهم، وفي إقامة دولتهم المستقلة وفق مبدأ حل الدولتين.

مخطط إسرائيل لتهجير أهل غزة

تاريخ الوثيقة المسربة يعود إلى أكتوبر 2023، وجاء بها أنّ التهجير القسري لسكان غزة إلى مصر سيحقق نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد، وتحدّثت دولة الاحتلال عن 3 عمليات لتنفيذ السيناريو، أولها إنشاء مدن خيام في سيناء، وفتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء دون عودة.

وكالة «أسوشيتد برس» كشفت تفاصيل المخطط للمرة الأولى في تقرير بتاريخ 13 أكتوبر، وبعدها بفترة وجيزة خرج العديد من المسؤولين الإسرائيليين، يدعون صراحة إلى توطين الفلسطينيين في سيناء وإخلاء غزة خاصة الشمال، حيث الحدود المشتركة للقطاع مع دولة الاحتلال.

تحذير الرئيس من تصفية القضية الفلسطنية

وفي الحال ردا على ما يحدث، جاءت التحركات السياسية والدبلوماسية في ضوء النظر إلى مصر كركيزة الاستقرار في المنطقة، وبما يتوافق مع الرؤية المصرية الموحدة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية، والتي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته يوم 18 أكتوبر؛ إذ حذر من خطورة تهجير سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستُبدد السلام بين القاهرة وإسرائيل، واقترح أن يتم نقل سكان غزة إلى صحراء النقب.

الرد المصري على المخطط جاء فوريا، وبما يتوافق مع الرؤية المصرية الموحدة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية، وحددها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته يوم 18 أكتوبر، حيث حذّر من خطورة تهجير سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر، وأكد أنّ الخطوة ستُبدد السلام بين القاهرة وإسرائيل، واقترح أن يتم نقل سكان غزة إلى صحراء النقب.

لم يتوقف الرد المصري عند هذا الحد، لكن الرئيس السيسي أكد آنذاك رفض مصر القاطع تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة، كما أكد أنّ مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أراضيه.

ولم تترك مصر محفلا سياسيا أو دبلوماسيا دون تأكيد رفضها القاطع المرتبط بالمخطط الإسرائيلي، فقبل أيام قليلة جدد مصدر رفيع المستوى رفض مصر بشكل قاطع مخططات إسرائيل بتهجير سكان غزة إلى سيناء، وأكد أنّ مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها، بحسب ما جاء ذلك في نبأ عاجل بثته فضائية «إكسترا نيوز».