خبير عسكري: حزب الله يكثف عملياته للرد على سياسة الاغتيالات الإسرائيلية

أكد العميد إلياس فرحات الخبير العسكري على أن عمليات حزب الله ردا على سياسة الاغتيالات الإسرائيلية بالقصف صاروخي والطائرات المسيرة على كل المناطق المستهدفة بين 15 كليومترا من الحدود اللبنانية، موضحا أن عملية اغتيال القائد محمد نعمة ناصر «الحاج أبو نعمة» استفزت حزب الله كثيرا فبدأت منذ الأمس بقصف نحو 100 صاروخ ومسيرات تجاه إسرائيل.

أوضح الخبير العسكري خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية اليوم الخميس، أن «الحاج أبو نعمة» كان قائدا من قادة قطاع الأوسط أطلق نحو 200 صاروخ، وأحد الصواريخ والمسيرات أصابت مجمعا تجاريا في عكة وهذه أبعد مسافة يصل إليها حزب الله وهي رسالة مهمة للمنطقة الساحلية.

استهداف مناطق عسكرية

تابع بأن عملية القصف استهدفت مناطق عسكرية، ومركز المخابرات الشمال في ميشار، وقيادات القبة الحديدية، موضحا أن هذا العملية عبر عنها قبل قليل تصريح للسيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله ومن كبار قيادات الحزب قال فيه إن الرد على اغتيال الشهيد أبو نعمة بدأ أمس وسوف يستمر وبشدة في الأيام المقبلة.