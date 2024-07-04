عضو الحوار الوطني: تضمين التوصيات في محددات الحكومة الجديدة مسألة إيجابية

ثمنت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمره الصحفي الأول عقب تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة بعد إشارته إلى استمرار التعامل مع الملف السياسي والأحزاب وآلية الحوار الوطني بصورة كبيرة للغاية، وتأكيده أن تنفيذ كل توصيات ومخرجات الحوار على رأس أولويات الحكومة.

وقالت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، في تصريح لـ «الوطن»، إن الأسماء التي جرى الإعلان عنها ضمن التغيير الوزاري الجديد تتمتع بسير ذاتية متميزة، لافتة إلى أن الوزراء الجدد لهم بصمات واضحة في العمل العام خلال السنوات السابقة، موضحة أن هناك اعتبارا ضروريا يجب أن ياخذوا به وهو الاحتكام إلى الأفكار غير التقليدية من خارج الصندوق لتحقيق إفادات مباشرة في توقيت سريع.

وأكدت عضو التحالف الوطني، أن تجديد الدماء الحكومية أمر مهم خاصة في تلك الأوقات التي يحتاج فيها الوطن إلى العقول المخلصة والأفكار المتجددة نظرا إلى أن المسؤوليات المطروحة على الوزراء الجدد تمثل تحديًا كبيرًا في ظل الالتزامات الأساسية والمهمة التي تفرضها الظروف الإقليمية.

ولفتت إلى أن دخول توصيات الحوار الوطني بما لها من أهمية ضمن قوام محددات العمل الحكومي والوزاري خلال الفترة المقبلة مسألة إيجابية، وأمر مبشر يرتبط مباشرة بصالح المواطنين، مشيرة إلى أن تنفيذ تلك التوصيات ستعتبر تلبية لطموحات وآمال الشعب المصري، وسوف نتمكن من خلالها من تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.