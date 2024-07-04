تيسير مطر: على الحكومة الاستماع إلى مطالب الشعب وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

قال النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، إن الحكومة الجديدة عليها الاستماع لمطالب الشعب، باعتباره الطريق الرئيسي للخروج من التحديات الحالية.

وأضاف «مطر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى في ذلك الإطار، حتى يشعر المواطن بنتائج حقيقة تمسه على أرض الواقع.

الحكومة الجديدة

وتابع أنه على الحكومة الجديدة التفاعل مع القوى السياسية والحزبية في الشارع، وأن تكون هناك قنوات للتواصل البناء والفعال مع الشارع، وعمل لقاءات دورية سواء في الوزارات أو في مقرات تلك القوى السياسية؛ لتنشيط الحياة السياسية في مصر، فضلا عن اشتباك الحكومة مع القضايا الوطنية، وصناعة مناخ ملائم لجذب المستثمرين والصناع.

مخرجات الحوار الوطني

وأشار إلى ضرورة التركيز على ملفي الصناعة والزراعة، فضلا عن التنفيذ الفوري لتوصيات الحوار الوطني ومخرجاته، خاصة أن الحوار ضم جميع فئات الشعب المصري، ومطالبة تعبر عن طموحات وأمال الشعب بطوائفه.