«مش هتاخد وقت».. كيف تتخلصين من انسداد حوض المطبخ في ثوان؟

انسداد حوض المطبخ أحد المشكلات التي تواجه ربات البيوت من حين لآخر، خاصة مع تراكم الترسبات بداخله ما يمنع مرور الماء، ويؤدي لإحداث الفوضى بداخله وصعوبة التخلص من تلك المواد المتراكمة.

كيفية التخلص من انسداد حوض المطبخ

وفق ما ذكر موقع «homeserve» العالمي هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكن القيام بها في غضون دقائق فقط لحل مشكلة انسداد حوض المطبخ، ومن بينها:

استخدام الماء المغلي

يمكن استخدام الماء المغلي كوسيلة فعالة لمعالجة انسداد حوض المطبخ، من خلال غلي نصف جالون من الماء، ومن ثم صبه داخل فتحة التصريف، وستلاحظي الفرق.

استخدام صودا الخبز

عند استخدام هذه الطريقة قومي بإزالة المياه الراكدة من الحوض باستخدام كوب أو وعاء، ومن ثم صبي كوب واحد من صودا الخبز داخل البالوعة، واستخدمي ملعقة صغيرة لدفع المسحوق إلى أسفل البالوعة إذا لزم الأمر، ومن ثم صبي كوب واحد من الخل الأبيض في فتحة التصريف، وفي النهاية ضعي سدادة أو غطاء على البالوعة لإغلاق الفتحة.

اتركي هذا الخليط لمدة 15 دقيقة، ومن ثم قومي بإزالة الغطاء ثم قم بتمرير ماء الصنبور الساخن إلى البالوعة، وفي النهاية استخدمي الماء المغلي لتفتيت الانسدادات الأكثر كثافة.

استخدام المكبس

في هذه الحالة قومي بالخطوات الآتية:

- في البداية املأ الحوض بالماء الساخن حتى يمتلئ إلى نصفه تقريبًا.

- فيما بعد ضعي المكبس فوق البالوعة وابدأي الضخ لأعلى وأسفل عدة مرات.

- أزيلي المكبس وانتظري لترى ما إذا كان الماء يتسرب أم لا، ومن ثم كرري العملية حتى تصريف الماء نهائيًا.