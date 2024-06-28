بمكون في المطبخ.. طريقة للوقاية من أشعة الشمس الحارقة

مع حلول فصل الصيف وحدوث موجات متكررة من ارتفاع درجات الحرارة، تحرص الفيتات على استخدام واقٍ من الشمس؛ للحفاظ على بشرتهن من الحرارة المرتفعة التي قد تُؤثر على خلايا البشرة، فهو من أشهر المنتجات في عالم البشرة وأكثرها شيوعًا واستخدامًا.

ونستعرض في هذا التقرير واقيا طبيعيا من أشعة الشمس الحارقة، والذي يُمكن تحضيره بمكونٍ موجودٍ في المنزل.

طريقة تحضير ماسك البطاطس

يمكن للفتيات تحضير واقٍ طبيعي من أشعة الشمس من خلال استخدام عصير البطاطس، فهو يقي البشرة من أضرارها، ويناسب كل أنواع البشرة، لذا يمكن تحضيره من خلال الخطوات التالية، وفقا لما ذكرها موقع «سي بي سي» سفرة.

في البداية نعصر البطاطس المبشورة ثم نضعها في بخاخ، وبعد ذلك يتم رشها على الوجه والرقبة واليدين حتى تجف تمامًا.

نستعمل البخاخ عند الخروج من البيت وقبل وضع أي كريم؛ ما سيؤدي إلى رفع مقاومة الجلد لآثار ضوء الشمس عليه.

يساعد عصير البطاطس على إزالة البقع والتصبغ من البشرة، بوضع العصير مباشرة على البشرة باستخدام قطنة نظيفة، وتترك لبعض الوقت على البشرة، ثم نتركها تجف ونغسل الوجه، وسنلاحظ أن البشرة أصبحت نضرة.

فوائد عصير البطاطس للبشرة

لم تقتصر فوائد عصير البطاطس للبشرة عند هذا الحد، ولكن يُمكن استخدامه مع جل الصبار، فهذه الطريقة تُساعد على إزالة البقع الداكنة المتواجدة على البشرة، كما أنّه يعمل على ترطيب الوجه، وإبقائه خاليًا من الشوائب والبقع على المدى الطويل.

ويُمكن خلط عصير البطاطس بزيت الزيتون، فهو يساعد أيضًا على التخلص من البقع السوداء، ويعمل كداعم مضاد للشيخوخة، من خلال استخراج عصير البطاطس وإضافة زيت الزيتون إليه ثم نضع المزيج على الوجه بالكامل ونتركه لمدة تتراوح بين 10-15 دقيقة.

فوائد عدة يحتويها عصير البطاطس، ومنها العمل على مقاومة شيخوخة البشرة؛ لأنّ البطاطس تحتوي على مضادات أكسدة ومركبات أخرى قد تُسهم في الحفاظ على شباب البشرة، مثل فيتامين ج، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

ويعمل عصير البطاطس على مقاومة مشكلة حب الشباب، إذ يُمكن استعمال وصفات ماسك البطاطس للوجه بانتظام، وهذا سيُساعد على مقاومة حب الشباب، كما يُخلّص البشرة من أنواع البكتيريا التي قد تُؤدي إلى ظهور حب الشباب.