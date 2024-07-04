خبير: 900 ضابط داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفضون العودة إلى الحرب في غزة

قال الدكتور علي الأعور، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، من القدس المحتلة، إنّ الكل يعلم بأنّ هناك انقسامًا كبيرًا، بين يواف جالانت وبين نتنياهو، وهذا الانقسام بدأ بالتصويت ضد قرارات نتنياهو.

وأضاف «الأعور» خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تطبيق «زووم»: «يواف جالانت يريد خطة لليوم التالي، ويريد رؤية سياسية واضحة، وبتقديري أنّ المستوى العسكري تقدم 10 خطوات إلى الإمام بمعنى أن هناك حالة تمرد في الجيش الإسرائيلي».

وتابع: «هناك 900 ضابط داخل الجيش الإسرائيلي برتبة رائد ونقيب وعقيد قدموا عريضة ووقعوا عليها برفض العودة للحرب في قطاع غزة».

حالة تمرد في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأردف: «اليوم كانت هناك مظاهرة ضخمة في تل أبيب في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وبتقديري فإن هناك ضغطًا داخليًا على نتنياهو، ولكن الضغط الحقيقي من الجيش الإسرائيلي، فهناك حالة تمرد داخل الجيش الإسرائيلي، وبتقديري أن عودة يواف جالانت من الولايات المتحدة الأمريكية منحته قوة أكثر، وبالتالي أصبح القرار العسكري هو المسيطر الآن».