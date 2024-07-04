مراسل «القاهرة الإخبارية»: قصف متواصل للمناطق الشرقية في قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن مستشفى المعمداني استقبلت شهيدين جراء قصف إسرائيلي لمنزل في المنطقة الشرقية لغزة، وتحديدا حي الشجاعية، وهو الحي الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ عدة أيام جراء توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية والدبابات، والتي لا تتوقف عن إطلاق نيرانها بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.

تعرض أحياء الزيتون والتفاح والردج لقصف إسرائيلي متواصل

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن أحياء الزيتون والتفاح والدرج في المناطق تتعرض لقصف متواصل، إضافة إلى إطلاق المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق قطاع غزة عشرات بل مئات القذائف باتجاه المناطق الشرقية من قطاع غزة عموما، والمحافظة الوسطى وأطرافها الشمالية.

وتابع أن منطقتي جحر الديك والزهراء أيضا تتعرض للقصف، إضافة إلى تعرض المناطق الشرقية من خان يونس إلى وابل كثيف من المدفعية الإسرائيلية التي أطلقتها باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.