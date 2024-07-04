منتدى «الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا» يهنئ الوزيرات في التشكيل الجديد للحكومة

يتقدم منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا بخالص التهاني إلى الوزيرات اللاتى شملهن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية.

كما يتقدم منتدى الخمسين بتقديم تهنئة خاصة للدكتورة هالة السعيد لتقلدها منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والذي يتوج جدراتها وإنجازها الكبير والمشرّف في مهام عملها العام خلال توليها مهام منصب وزيرة التخطيط.

وعبر المنتدى، في بيان، الخميس، عن امتنانه العميق لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، لثقتهما الكبيرة في القيادة النسائية لهذه الحقائب الوزارية المهمة، والتي تتصل بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، ما يعزز تتويج نجاحات المرأة المصرية على جميع المستويات خلال السنوات الأخيرة وقدرتها على الريادة والتفوق في المجالات كافة.

ويتقدم منتدى الخمسين سيدة، بخالص التهاني إلى الدكتورة جاكلين عازر لتعيينها فى منصب محافظ البحيرة، والسيدات اللاتى تم تعيينهن فى منصب نائبات الوزراء والوزيرات وهن، صباح محمد عبداللطيف مشالي نائبة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومارجريت صاروفيم نائبة لوزيرة التضامن، وعبلة أحمد علي الألفي نائبة لوزير الصحة، ونهاد شاهين نائبة لوزير النقل، ويمنى البحار نائبة لوزير السياحة والآثار.

كما يهنئ منتدى الخمسين السيدات اللاتى تم تعيينهن فى منصب نائبات المحافظين والمحافظات وهن لبنى عبدالعزيز حبيب السيد نائبة لمحافظ الشرقية، وماجدة حنا بباوي نائبة لمحافظ البحر الأحمر، وإيناس سمير حافظ نائبة لمحافظ جنوب سيناء، وحنان مجدي نور الدين نائبة لمحافظ الوادي الجديد، ومنى محمد رضا البطراوي نائبة لمحافظ القاهرة، وهند محمد أحمد عبدالحليم نائبة لمحافظ الجيزة، وإيمان عمر ريان عبدالعزيز، نائبة لمحافظ القليوبية، وأميرة صلاح عبدالحكيم زينه نائبة لمحافظ الإسكندرية، وشيماء محمد الصديق محمد نائبة لمحافظ دمياط.

دينا عبد الفتاح: الكوادر النسائية المختارة يتمتعن بقدر عالٍ من الكفاءة والخبرة تتناسب مع أهداف القيادة السياسية ومخططات التنمية الشاملة

من جانبها قالت دينا عبدالفتاح، رئيس ومؤسس منتدى الخمسين سيدة، إن التشكيل الجديد للحكومة وحركة المحافظين، يؤكد مدى الثقة الكبيرة للقيادة السياسية في المرأة المصرية وقدرتها على إدارة الملفات الحيوية في الدولة المصرية بنجاح واقتدار، مؤكدة أن القيادات النسائية المختارة يتمتعن بقدر عالٍ من الكفاءة والخبرة في العمل العام وهو ما يتناسب مع الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومخططات التنمية الشاملة للدولة المصرية.

وأشارت إلى أن وجود هذا الحجم من القيادات النسائية في العديد من المناصب الرفيعة بالدولة سيعزز من إستراتيجية تمكين المرأة، وويسهم في تعظيم دورها وضمان مشاركتها الفعالة في جميع المجالات واستمرارها في العطاء، خاصة في هذا التوقيت الصعب الذي يشهد فيه العالم متغيرات وتداعيات نحتاج معها لمزيد من الإيجابية والعمل وترسيخ قيم المساواة بين الجنسين ومبادئ تكافؤ الفرص بما يتلاءم مع رؤية مصر 2030.

ووجهت "عبدالفتاح"، الشكر والامتنان إلى جميع الوزيرات والقيادات اللاتي أنهين عملهن بعد أداء مشرّف ومتميز في مناصبهن، مؤكدة أن المرأة المصرية حريصة دائما على المشاركة في جميع أوجه العمل الوطني والتوافق والتوحد مع أهداف الدولة المصرية.