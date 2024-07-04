«الحرية المصري»: على الحكومة الجديدة تلبية تطلعات المواطنين

ثمّن حزب الحرية المصري، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، والذي تحدّث فيه عن حرصه على اختيار أفضل الكفاءات لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة نتيجة الأزمات الخارجية غير المسبوقة.

الحكومة الجديدة

وأكد أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب في بيان، أنّ هناك طموحات وآمال أمام الشارع المصري، وعلى الحكومة الجديدة أن تلبي الاحتياجات، وهو ما جاء واضحا في تصريحات رئيس الوزراء بأنّ الحكومة ستواصل الاهتمام بحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره.

توصيات الحوار الوطني

وأضاف مهني، أنّ الحكومة الجديدة يقع على عاتقها أولويات مهمة لمواجهة التحديات الخارجية، ما يتطلب الاستماع لجميع الآراء والاقتراحات، فضلا عن استمرار الحكومة في تنفيذ توصيات الحوار الوطني الذي خرج في المرحلة الأولى والاستمرار نحو رؤية المرحلة الثانية من الحوار والتي تستهدف المحور الاقتصادي.

وأشار مهني، إلى أنّ حزب الحرية المصري وفق وره المجتمعي والسياسي، سيعمل إلى جوار الحكومة لتقديم الرؤي والاقتراحات حول الجانب الاقتصادي، ووضع رؤية نحو جذب الاستثمارات وتشجيع دور القطاع الخاص ومشاركته بصورة قوية في التنمية الاقتصادية.