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البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو ناقشا رد حماس الأخير على مقترح صفقة تبادل المحتجزين

كتب:

محمد عزالدين
09:04 م | الخميس 04 يوليو 2024
نتنياهو وبايدن

نتنياهو وبايدن

كشف البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحبا بالاجتماع المقرر عقده في 15 يوليو بين فريقي الأمن القومي للبلدين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن ونتنياهو ناقشا رد حماس الأخير على مقترح صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن رحّب بقرار نتنياهو السماح للمفاوضين الإسرائيليين بالتواصل مع الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

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بقلم محمد عزالدين