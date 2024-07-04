«أكسيوس»: مقترح بايدن لوقف النار بغزة يحد من انتقادات مناظرته الأخيرة أمام ترامب

بعد أن تحركت المفاوضات بين إسرائيل وحماس بعد فترة من الجمود، وعودة مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الواجهة من جديد، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي، قوله، إن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون إنجازًا كبيرًا للإدارة الأمريكية في ظل الانتقادات التي وجهت لـ«بايدن» بعد مناظرته مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

أكسيوس: رد حماس يمثل تقدمًا كبيرًا

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن «أكسيوس»، أن رد حماس يمقل تقدمًا كبيرًا ويفتح الباب أمام مفاوضات أكثر تفصيلًا يمكن أن تؤدي إلى اتفاق، وفقًا لحديث مسؤولين أمريكيين.

وأوضح المسؤولون، أن واشنطن تريد الاستفادة من رد حماس الإيجابي على المقترح الأخير لسد الفجوات والتوصل إلى اتفاق تبادل.