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«أكسيوس»: مقترح بايدن لوقف النار بغزة يحد من انتقادات مناظرته الأخيرة أمام ترامب

كتب:

محمد عبدالعزيز
07:57 م | الخميس 04 يوليو 2024
الرئيس الأمريك جو بايدن

الرئيس الأمريك جو بايدن

بعد أن تحركت المفاوضات بين إسرائيل وحماس بعد فترة من الجمود، وعودة مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الواجهة من جديد، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي، قوله، إن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون إنجازًا كبيرًا للإدارة الأمريكية في ظل الانتقادات التي وجهت لـ«بايدن» بعد مناظرته مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

أكسيوس: رد حماس يمثل تقدمًا كبيرًا

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن «أكسيوس»، أن رد حماس يمقل تقدمًا كبيرًا ويفتح الباب أمام مفاوضات أكثر تفصيلًا يمكن أن تؤدي إلى اتفاق، وفقًا لحديث مسؤولين أمريكيين.

وأوضح المسؤولون، أن واشنطن تريد الاستفادة من رد حماس الإيجابي على المقترح الأخير لسد الفجوات والتوصل إلى اتفاق تبادل.

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بقلم محمد عبدالعزيز