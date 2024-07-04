عبد المحسن سلامة: الحكومة الحالية الأكثر حظا.. والسابقة كانت تحت خط النار

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، إنّ الدولة تكلفت الكثير من أجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة أكثر حظًا من الحكومات السابقة.

الحكومات السابقة كانت تحت خط النار

وتابع «سلامة» خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «الحياة»: «الحكومات السابقة كانت تحت خط النار لوجود ضرب مباشر، ودولة مهددة وظروفها صعبة أي كانت معركة بكل ما تحمله الكلمة من معاني، وعلى الجانب الآخر الرئيس السيسي، لم يستسلم لفكرة الإرهاب، ولكنه استحدث معركة أخرى وهي مرحلة البناء وكانت مكلفة جدًا من بناء طرق وكباري و14 قرية وزيادة الرقعة الزراعية بنسبة 40%».

وأشار إلى أن الحكومات السابقة دفعت الفاتورة ومهدت الأرض، ونحن أفضل بكثير مما كنا عليه سابقًا.