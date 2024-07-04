من هي «كتاليا» التي أهداها إمام عاشور فوز اليوم؟.. اسم لم يفهمه كهربا

لم يتوقف دقيقة واحدة عن تسديداته الصاروخية نحو مرمى الخصم، اللاعب إمام عاشور الذي نجح اليوم عقب العديد من المحاولات في التهديف لفريقه بالمباراة، التي أقيمت بين الأهلي والداخلية في دوري NILE، على استاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة الـ29 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي الدقيقة الـ60 من عمر الشوط الثاني، نجح أخيرا إمام عاشور، في إحراز الهدف الثالث للمارد الأحمر، ولم يمر سوى 33 دقيقة أخرى، ليعود «عاشور» بالهدف الثاني له، والرابع من عمر المباراة في الدقيقة 93 بعد تمريرة رائعة من عمر كمال.

وبين هدف وآخر، ظهر اللاعب إمام عاشور، وهو يقبل شريطة حمراء حول معصم يديه، إذ ظهر وهو يحيي الجمهور ويقبل الشريطة الحمراء التي حملت اسم «كتاليا» وكأنه يهديها أهداف الفوز اليوم.

من هي «كتاليا» التي أهداها إمام عاشور أهدافه اليوم؟

و«كتاليا» هي أول نبتة من قصة حبه مع زوجته ياسمين حافظ، التي كللت زواجهما، إذ رُزق بها لاعب الأهلي، في أبريل الماضي، وشارك حينها متابعيه وجماهيره لحظة استقباله لها، معلقًا: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً، 7/4/2024، الحمد لله رزقنا الله بمولودة جديدة أسميناها (كتاليا إمام عاشور)، الحمد لله الذي رزقني روحاً من روحي ونبضاً ثانيا لقلبي وأكرمني بأجمل العطايا، أسألُ اللهَ العظيم رَبّ العَرشِ العَظيم أن ينبتها نباتًا حَسنًا وأنْ يُبَاركَ لنا فِيها وأن يَرزُقنا بِرّها وأن يجعلها منَ الصالحات الحَافظات لكتَابِه الكَريم».

وعلى الرغم من تدوين اللاعب اسم ابنته، إلا أن اللاعب محمد كهربا، أعرب حينها عن عدم تفهمه للاسم بشكل ساخر، معلقًا: «ألف مبرووك وتتربى في عزك يا أبو كاتيا علشان الاسم التاني صعب عليا».

الجدير الذكر إن إمام عاشور، دومًا ما يشارك بصور طفلته لكنه يحرص على إخفاء وجهها.

ترتيب النادي الأهلي بجدول الدوري المصري

ويحتل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة.