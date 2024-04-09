إمام عاشور يرزق بمولوده الأول.. وكهربا يعلق: «مش فاهم الاسم»

في خبر سار، شارك إمام عاشور نجم الأهلي والمنتخب الوطني، جماهيره لحظاته الأولى مع مولودته الجديدة، وهي أول نبتة من قصة حبه مع زوجته ياسمين حافظ، التي تكللت بالزواج قبل عدة أشهر، ونتج عنها أول مولودة.. لكن لماذا أثار اسمها الجدل.

«الحمدلله رزقنا الله بمولودة جديدة».. هكذا كتب إمام عاشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ليعلن عن مولودته الجديدة، التي أطلق عليها اسم كتاليا، وذلك بعد أيام من تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ما جعل الجماهير تربط تزامن الوقت بين الحدثين السعيدين لإمام عاشور، إلى جانب التساؤلات التي أنهالت في التعليقات عن معنى الاسم الذي أثار الجدل.

وكتب عاشور: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً، 7/4/2024، الحمدلله رزقنا الله بمولودة جديدة اسميناها (كتاليا إمام عاشور )، الحمدلله الذي رزقني روحاً من روحي ونبضاً ثاني لقلبي وأكرمني بأجمل العطايا، أسألُ اللهَ العظيم رَبّ العَرشِ العَظيم أن ينبتها نباتًا حَسنًا وأنْ يُبَاركَ لنا فِيها وأن يَرزُقنا بِرّها و أن يجعلها منَ الصالحات الحَافظات لكتَابِه الكَريم».

وكان محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الأهلي أول المهنئين لإمام عاشور على المنشور الذي أعلن خلاله عن مولوده الجديد قائلاً: «ألف مبرووك وتتربى في عزك يا أبو كاتيا علشان الاسم التاني صعب عليا».