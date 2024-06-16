عاجل.. الأهلي يجهز 72 مليون جنيه بسبب إمام عاشور

تجهز الإدارة المالية بالنادي الأهلي مبلغًا يتخطى 70 مليون جنيه لدفعها إلى نادي متلاند الدنماركي من قيمة صفقة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وعلم «الوطن سبورت» أن الأهلي بصدد إرسال مبلغًا قيمته مليون و500 ألف دولار أي ما يقارب 72 مليون جنيه، وهي باقي قيمة صفقة انضمام إمام عاشور من ميتلاند إلى الأهلي بداية الموسم الكروي الجاري.

وانتقل إمام عاشور إلى صفوف نادي ميلاند الدنماركي بمقابل مادي يصل إلى 3 ملايين و200 ألف دولار إذ دفع الأهلي مليونا و700 ألف دولار، وتستعد إدارة القلعة الحمراء لإرسال مليون و500 ألف دولار المتبقية، خلال شهر يوليو المقبل.

وانضم إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي لمدة 5 سنوات بعدما رصدت إدارة الأهلي راتبًا يصل إلى 16 مليون جنيه في الموسم للاعب، بجانب منحه بعض الامتيازات الخاصة بالمشاركة في الإعلانات والظهور في البرامج التلفزيونية.